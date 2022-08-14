Под завалами есть люди. В Ереване произошел взрыв на оптовом рынке, один человек погиб, еще 20 ранены — видео
В Ереване прогремел взрыв (Фото:t.me/shot_shot)
В воскресенье, 14 августа, произошел взрыв в оптово-розничном торговом центре Сурмалу в Ереване.
Об этом сообщает агентство Новости-Армения.
По предварительной информации, один человек погиб, 20 пострадали. Взрыв произошел на складе пиротехники.
Пресс-секретарь мэрии Еревана Левон Сардарян заявил, что люди остаются под завалами из-за взрыва на ереванском рынке, ведутся спасательные работы.
После взрыва густой столб черного дыма поднялся над городом.
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