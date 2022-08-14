Под завалами есть люди. В Ереване произошел взрыв на оптовом рынке, один человек погиб, еще 20 ранены — видео

14 августа, 14:35
В Ереване прогремел взрыв (Фото:t.me/shot_shot)

В Ереване прогремел взрыв (Фото:t.me/shot_shot)

В воскресенье, 14 августа, произошел взрыв в оптово-розничном торговом центре Сурмалу в Ереване.

Об этом сообщает агентство Новости-Армения.

По предварительной информации, один человек погиб, 20 пострадали. Взрыв произошел на складе пиротехники.

https://twitter.com/dymkag/status/1558756503326232576?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1558756503326232576%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=

Пресс-секретарь мэрии Еревана Левон Сардарян заявил, что люди остаются под завалами из-за взрыва на ереванском рынке, ведутся спасательные работы.

Видео дня

После взрыва густой столб черного дыма поднялся над городом.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Ереван Взрыв

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