Под завалами есть люди. В Ереване произошел взрыв на оптовом рынке, один человек погиб, еще 20 ранены — видео 14 августа, 14:35 В Ереване прогремел взрыв (Фото:t.me/shot_shot)

В воскресенье, 14 августа, произошел взрыв в оптово-розничном торговом центре Сурмалу в Ереване.

Об этом сообщает агентство Новости-Армения.

По предварительной информации, один человек погиб, 20 пострадали. Взрыв произошел на складе пиротехники.

Пресс-секретарь мэрии Еревана Левон Сардарян заявил, что люди остаются под завалами из-за взрыва на ереванском рынке, ведутся спасательные работы.

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После взрыва густой столб черного дыма поднялся над городом.



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