Эрдоган обвинил курдов в атаке по вертолету в Сирии

Враги заплатят высокую цену за это - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что представители Отрядов народной самообороны Курдистана несут ответственность за сбитый вертолет турецкой армии.

Об этом передает Reuters.

"Один из наших вертолетов был сбит. Так случается, мы на войне. Можно потерять вертолет, но враги заплатят высокую цену за это", - заявил Эрдоган.

Сообщается также, что в субботу, 10 февраля, в столкновениях с курдами погибло пять турецких военных, девять получили ранения.

Напомним, в субботу, 10 февраля, на территории сирийской провинции Африн сбили турецкий вертолет.

21 января Генштаб Турции объявил о начале наземной операции на севере Сирии (район Африна) против курдских вооруженных формирований.