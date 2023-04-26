Прервал интервью. Эрдогану стало плохо во время прямого эфира 26 апреля, 07:57 Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Во вторник, 25 апреля президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану стало плохо в прямом эфире, он прервал интервью.

Об этом сообщает TRT World.

Во вторник турецкий лидер выступил с тремя предвыборными речами перед парламентскими и президентскими выборами 14 мая.

В конце вечера он должен был дать интервью в прямом эфире, но из-за напряженного графика Эрдогана его выступление по телевидению началось более чем на 90 минут позже запланированного. Затем оно оборвалось на середине вопроса, заданного через десять минут после начала передачи.

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Камера зафиксировала, как репортер, задававший вопрос, встал со стула и трансляция прервалась.

Прямая трансляция продолжилась примерно через десять минут, при этом Эрдоган извинился за то, что ему стало плохо.

«Вчера и сегодня была тяжелая работа. Поэтому я заболел желудочным гриппом. В какой-то момент я подумал, не будет ли это неправильно понято, если мы отменим программу. Но мы пообещали. Я прошу прощения у вас и наших зрителей», — сказал он.

Затем Эрдоган ответил еще на несколько вопросов, после чего завершил передачу.

