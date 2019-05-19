Экзитполы показывают победу правящей партии в Индии 19 мая, 20:14 741 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Cheena Kapoor Выборы в Индии стали самыми масштабными и дорогими в мире REUTERS/Cheena Kapoor

В Индии завершился седьмой, последний этап парламентских выборов, согласно данным экзитполов, победу на выборах одержала правящая партия.

Это партия премьер министра Индии Нарендры Моди — Бхаратия джаната парти, передает DW.

Согласно данным, Бхаратия джаната парти может получить 287 из 545 мест в парламенте, а оппозиционная партия Индийский национальный конгресс получит 128 мест.

Напомним, что парламентские выборы в Индии начались 11 апреля и проходили в несколько этапов.

Правом голоса в стране обладают 900 миллионов человек. Они выбирали 545 депутатов парламента.

Выборы в Индии стали самыми масштабными и дорогими в мире.