Экс-президента Румынии обвинили в преступлениях против человечности Вчера, 23:10 164 Цей матеріал також доступний українською Иону Илиеску были выдвинуты обвинения

Бывшему президенту Румынии Иону Илиеску органы юстиции страны выдвинули обвинения в преступлениях против человечности, сообщает DW.

Обвинения связаны с кровавыми событиями во время антикоммунистического восстания в декабре 1989 года.

В прокуратуре утверждают, что поддержанные тогда Илиеску военные меры способствовали насилию после свержения диктатора Николае Чаушеску, в результате чего погибли и пострадали люди.

Помимо Илиеску, перед судом предстанут бывший вице-премьер Румынии Джелу Войкан-Войкулеску и трое других обвиняемых. Илиеску и Войкулеску подозревают в "распространении дезинформации", что привело к усилению "общего психоза".

Илиеску ранее утверждал, что "с высоко поднятой головой" готов встретить суд истории.

В январе 2017 года стало известно, что Илиеску предъявили обвинения в совершении преступлений против человечности. Во время революции 1989 года в Румынии, во время которой свергли режим Николае Чаушеску, погибли более 1 тыс. человек и свыше 2 тыс. получили ранения. Илиеску тогда возглавлял Фронт национального спасения Румынии и фактически руководил страной.

Илиеску занимал должность президента Румынии с 1990-го по 1996 годы и с 2000-го по 2004-й.