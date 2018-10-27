Экс-президент Каталонии отмечает годовщину референдума, создавая новую партию

Бывший президент Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что создает новую политическую силу.

Об этом сообщает AFP.

Новая партия, которая называется The Call (Вызов), 27 октября, в субботу проводит учредительное собрание, отмечая годовщину референдума, который в Мадриде признали незаконным.

В декабре этого года опросы общественного мнения показали, что подобные партии вновь завоевали абсолютное большинство в региональном парламенте.

"Год, который отделяет нас от этой исторической даты, прошел не так, как мы хотели. Но отступать - не вариант", - заявил глава каталонского правительства Ким Торра, который является приверженцем политики Пучдемона.

Ранее AFP сообщало, что представители Каталонии подняли вопрос о возможности проведения нового референдума о независимости региона и призвали освободить сепаратистов, содержащихся в тюрьме после неудачной попытки отделиться от Испании в 2017 году.

Напомним, 27 октября 2017 года парламент Каталонии объявил о независимости от Испании, несмотря на протест со стороны официального Мадрида.

Вслед за решением каталонского парламента Верхняя палата парламента Испании отменила полномочия автономного правительства Каталонии, а правительство Испании распустило парламент и правительство Каталонии.