В США осудили бывшего дипломата из РФ за ложь ФБР по делу Дерипаски

Сергей Шестаков, причастный к скандалу с ФБР и Дерипаской, приговорен к двум месяцам заключения (Фото: REUTERS)

Бывший российский дипломат Сергей Шестаков, причастный к делу о связях топ-чиновника ФБР Чарльза Макгонигала с российским олигархом Олегом Дерипаской , получил два месяца тюремного заключения в США за ложь следователям.

Об этом 18 октября сообщило Radio Free Europe.

71-летний Шестаков, который получил гражданство США в 2013 году и работал уполномоченным переводчиком в федеральном суде, признал вину в предоставлении ложной информации о своих контактах с Евгением Фокиным, бывшим дипломатом и топ-менеджером холдинга олигарха Олега Дерипаски.

Реклама

Судья постановил, что Шестаков должен отбыть два месяца заключения, два года под надзором и уплатить штраф в $100, что является более мягким приговором, чем просили прокуроры.

Скандал разоблачил работу Шестакова как посредника между Фокиным, Макгонигалом из ФБР и компанией En+ Дерипаски. Судебные документы указывают, что в июле 2019 года за Фокиным установили надзор ФБР, а во время поездки в США в 2021 году его электронные устройства были изъяты. Впоследствии его визу аннулировали по рекомендации ФБР из-за подозрений в связях с российской внешней разведкой.

Согласно документам суда, именно Шестаков познакомил Макгонигала с Фокиным.

В ноябре 2021 года Шестаков в показаниях ФБР преуменьшил свое знакомство с Фокиным и знания о его контактах с Макгонигалом и En+.

В январе 2023 года его задержали дома в Коннектикуте и выдвинули пять обвинений, большинство из которых позже отклонили. В конце концов он признал вину в даче ложных показаний.

Сам Макгонигал в декабре 2023 года был лишен свободы на четыре года и получил многотысячный штраф за незаконные связи с Дерипаской.