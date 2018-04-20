Джулиани присоединился к юридической команде Трампа

Бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани будет работать в юридической команде президента США Дональда Трампа.
Об этом передает CNN.
Информацию подтвердил личный адвокат Трампа Джей Секулов.
"Хочу объявить, что бывший мэр Нью-Йорка и прокурор в Южном округе Нью-Йорка Руди Джулиани присоединяются к личной юридической команде президента", - заявил Секулов.
Former New York City mayor Rudy Giuliani is joining Trump's legal team, the President's lawyer announced https://t.co/kMDHXsFYHm pic.twitter.com/WFZBgq21Ig— CNN Breaking News (@cnnbrk) 19 апреля 2018 г.
В январе 2017 года команда избранного президента США Дональда Трампа решила поручить вопрос кибербезопасности в новой администрации Белого дома бывшему мэру Нью-Йорка Рудольф Джулиани
Комментарии
Правила комментирования