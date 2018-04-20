Джулиани присоединился к юридической команде Трампа

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Джулиани будет помогать Трампу в юридических вопросах

Джулиани будет помогать Трампу в юридических вопросах

Бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани будет работать в юридической команде президента США Дональда Трампа.

Об этом передает CNN.

Информацию подтвердил личный адвокат Трампа Джей Секулов.

"Хочу объявить, что бывший мэр Нью-Йорка и прокурор в Южном округе Нью-Йорка Руди Джулиани присоединяются к личной юридической команде президента", - заявил Секулов.

В январе 2017 года команда избранного президента США Дональда Трампа решила поручить вопрос кибербезопасности в новой администрации Белого дома бывшему мэру Нью-Йорка Рудольф Джулиани

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