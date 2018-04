Джулиани присоединился к юридической команде Трампа

Бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани будет работать в юридической команде президента США Дональда Трампа.

Об этом передает CNN.

Информацию подтвердил личный адвокат Трампа Джей Секулов.

"Хочу объявить, что бывший мэр Нью-Йорка и прокурор в Южном округе Нью-Йорка Руди Джулиани присоединяются к личной юридической команде президента", - заявил Секулов.

Former New York City mayor Rudy Giuliani is joining Trump's legal team, the President's lawyer announced https://t.co/kMDHXsFYHm pic.twitter.com/WFZBgq21Ig