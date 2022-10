Great Balls of Fire. Умер один из основоположников рок-н-ролла Джерри Ли Льюис 28 октября, 22:43 Джерри Ли Льюис в 2005 году (Фото:REUTERS/Kimberly White/File Photo)

Легенда американского рок-н-ролла Джерри Ли Льюис умер в возрасте 87 лет.

Как сообщает The Guardian, музыкант умер естественной смертью в своем доме в штате Миссисипи, рядом с ним была его седьмая жена Джудит. У него остались четверо детей. Двое детей Льюиса умерли молодыми — Стив Аллен Льюис утонул в бассейне в возрасте трех лет, а Джерри Ли Льюис-младший погиб в авиакатастрофе в 19 лет.



Видео дня

Среди самых известных хитов Льюиса — Great Balls of Fire и Whole Lotta Shakin' Goin' On. Он также был известен энергичной манерой выступления и сценическими выходками, в частности, игрой ногой и поджиганием пианино.



Джерри Ли Льюис родился в Луизиане в 1935 году в семье фермеров, которые заложили дом, чтобы купить ему первое пианино. Первое выступление музыканта состоялось на открытии автосалона, когда ему было 14 лет. Некоторые из его ранних записей были сделаны в 1956 году вместе с Элвисом Пресли, Джонни Кэшем и Карлом Перкинсом (Million Dollar Quartet). Также он одним из первых был включен в Зал славы рок-н-ролла.



На пике славы в 1958 году музыкант оказался в центре скандала после того, как выяснилось, что в 22 года он женился на своей 13-летней кузине Майре Браун. После этого его популярность пошла на спад. В конце 1960-х Джерри Ли Льюис вернулся на сцену как кантри-исполнитель и записал одни из самых известных кантри-хитов в 1970-х годах, пишет CNN. Всего он записал 40 студийных альбомов, последний (Rock & Roll Time) — в 2014 году.