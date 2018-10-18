ДТП в Польше унесло жизнь украинской студентки

Студентка из Украины погибла в результате ДТП в городе Лодзь.

Об этом заявил представитель окружной прокуратуры в Лодзи Кшиштоф Копаня, пишет Укринформ.

ДТП спровоцировал 20-летний гражданин Украины, в авто которого находилась погибшая.

Спикер подчеркнул, что прокуратура просит суд арестовать его на три месяца.

Также по информации Лодзинской прокуратуры, ДТП произошло в среду, среди ночи на одной из улиц города. Мужчина, в крови которого обнаружено 1,8 промилле алкоголя, превышая допустимую скорость, не справился с управлением автомобиля и въехал в дом, а затем в расположенный рядом автомобиль. Виновник ДТП, а также его пассажирка не были пристегнуты ремнями безопасности, что и привело к трагическим последствиям. Девушка скончалась на месте, а парень с незначительными травмами госпитализирован.

Участник ДТП рассказал, что до двух часов ночи он пил в общежитии алкоголь. Затем девушка попросила привезти ее в общежитие из ресторана, в котором она работала, и, несмотря на опьянение, он согласился. Во время движения между ними якобы произошла ссора, девушка схватила рукой за руль, из-за чего мужчина потерял управление, что и привело к трагедии. Парень частично признал вину.