В Польше в больнице умер 14-летний украинец, которого сбил пьяный водитель 12 июня, 11:29 Польская полиция (Фото:Wielkopolska Policja / Facebook)

В больнице в Польше умер 14-летний гражданин Украины, которого сбил пьяный водитель.

Об этом сообщает InPoland со ссылкой на пресс-секретаря польского города Шамотул Сандру Чуду.

По словам представителя великопольской полиции Анджея Боровяка, ДТП произошло на дороге в Шамотульском повете Великопольского воеводства. Водитель Seicento пытался притормозить, когда увидел двух людей на велосипедах на обочине. В него сзади врезался Passat, и от удара машину отбросило во встречную Corsa, а водитель Passat сбил велосипедистов.

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В результате ДТП пять человек госпитализировали, среди которых был один из велосипедистов — 14-летний гражданин Украины. Парень скончался в больнице.

Полиция установила, что водитель автомобиля Passat был в нетрезвом состоянии. В организме мужчины обнаружили 1,6 промилле алкоголя. Водителя задержали.