В Польше в больнице умер 14-летний украинец, которого сбил пьяный водитель

12 июня, 11:29
Поделиться:
Польская полиция (Фото:Wielkopolska Policja / Facebook)

Польская полиция (Фото:Wielkopolska Policja / Facebook)

В больнице в Польше умер 14-летний гражданин Украины, которого сбил пьяный водитель.

Об этом сообщает InPoland со ссылкой на пресс-секретаря польского города Шамотул Сандру Чуду.

По словам представителя великопольской полиции Анджея Боровяка, ДТП произошло на дороге в Шамотульском повете Великопольского воеводства. Водитель Seicento пытался притормозить, когда увидел двух людей на велосипедах на обочине. В него сзади врезался Passat, и от удара машину отбросило во встречную Corsa, а водитель Passat сбил велосипедистов.

Видео дня

В результате ДТП пять человек госпитализировали, среди которых был один из велосипедистов — 14-летний гражданин Украины. Парень скончался в больнице.

Полиция установила, что водитель автомобиля Passat был в нетрезвом состоянии. В организме мужчины обнаружили 1,6 промилле алкоголя. Водителя задержали.

Редактор: Евгений Жаровский

Теги:   Польша ДТП

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X