ДТП с президентом Додоном: водитель грузовика признал вину

Игорь Додон в результате ДТП не пострадал

Водитель грузового автомобиля, который столкнулся с кортежем президента Молдовы Игоря Додона, признал свою вину.

Об этом сообщает Укринформ.

Прокурор Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особо важным делам Валериу Бодяну отметил, что водитель грузового автомобиля свою вину признал и ему предъявлено обвинение по статье Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, которые повлекли телесные повреждения и нанесли вред здоровью.

Однако он не сообщил, был ли заслушан в этом деле сам президент Додон.

Напомним, что 9 сентября 2018 года кортеж президента Молдовы Игоря Додона на трассе Страшены - Калараш столкнулся с выехавшим на встречную полосу грузовиком птицефабрики.