ДТП с президентом Додоном: водитель грузовика признал вину

Водитель грузового автомобиля, который столкнулся с кортежем президента Молдовы Игоря Додона, признал свою вину.
Об этом сообщает Укринформ.
Прокурор Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особо важным делам Валериу Бодяну отметил, что водитель грузового автомобиля свою вину признал и ему предъявлено обвинение по статье Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, которые повлекли телесные повреждения и нанесли вред здоровью.
Однако он не сообщил, был ли заслушан в этом деле сам президент Додон.
Напомним, что 9 сентября 2018 года кортеж президента Молдовы Игоря Додона на трассе Страшены - Калараш столкнулся с выехавшим на встречную полосу грузовиком птицефабрики.
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