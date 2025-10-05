Обратная сторона iPhone. Как конголезцы в диких условиях и за копейки добывают колтан, необходимый для электроники — фоторепортаж

5 октября, 11:45
NV Премиум
Поделиться:
Шахтеры из провинции Северное Киву работают в сверхсложных условиях без соблюдения правил безопасности (Фото: Moses Sawasawa/AP)

Шахтеры из провинции Северное Киву работают в сверхсложных условиях без соблюдения правил безопасности (Фото: Moses Sawasawa/AP)

Автор: Евгения Королева

Шахтеры на востоке Демократической Республики Конго в сверхтяжелых условиях добывают колтан — минерал, необходимый в производстве современных гаджетов. Несмотря на то, что рабочие рискуют своей жизнью на кустарных рудниках, платят им крайне мало.

Теги:   Ежемесячный журнал NV №6 за 2025 год Фоторепортаж Фотография Демократическая Республика Конго Полезные ископаемые Африка Гаджеты

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies