Шахтеры на востоке Демократической Республики Конго в сверхтяжелых условиях добывают колтан — минерал, необходимый в производстве современных гаджетов. Несмотря на то, что рабочие рискуют своей жизнью на кустарных рудниках, платят им крайне мало.