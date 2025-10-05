Обратная сторона iPhone. Как конголезцы в диких условиях и за копейки добывают колтан, необходимый для электроники — фоторепортаж
Шахтеры из провинции Северное Киву работают в сверхсложных условиях без соблюдения правил безопасности (Фото: Moses Sawasawa/AP)
Шахтеры на востоке Демократической Республики Конго в сверхтяжелых условиях добывают колтан — минерал, необходимый в производстве современных гаджетов. Несмотря на то, что рабочие рискуют своей жизнью на кустарных рудниках, платят им крайне мало.