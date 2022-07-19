Россия объявила в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона

19 июля, 10:33
Дмитрий Гордон (Фото:instagram.com/gordondmytro)

Дмитрий Гордон (Фото:instagram.com/gordondmytro)

Министерство внутренних России объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство РИА Новости.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в ответе ведомства на запрос пропагандистов.

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О какой статье уголовного кодекса РФ идет речь, не уточняется.

Карточка розыска Дмитрия Гордона (Фото: МВД РФ)
Карточка розыска Дмитрия Гордона / Фото: МВД РФ

22 марта сообщалось, что следственный комитет РФ завел уголовное дело по трем статьям на Гордона.

Россия обвиняет украинского журналиста в публичных призывах к развязыванию войны, возбуждению ненависти по признаку национальности и публичном распространение фейков о действиях российских Вооруженных сил.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Розыск Дмитрий Гордон Война России против Украины

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