Россия объявила в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона
Дмитрий Гордон (Фото:instagram.com/gordondmytro)
Министерство внутренних России объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона.
Об этом сообщает российское пропагандистское агентство РИА Новости.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в ответе ведомства на запрос пропагандистов.
О какой статье уголовного кодекса РФ идет речь, не уточняется.
22 марта сообщалось, что следственный комитет РФ завел уголовное дело по трем статьям на Гордона.
Россия обвиняет украинского журналиста в публичных призывах к развязыванию войны, возбуждению ненависти по признаку национальности и публичном распространение фейков о действиях российских Вооруженных сил.
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