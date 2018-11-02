02 ноября 2018, пятница

Дэвид Кэмерон хочет возглавить МИД Великобритании - СМИ

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Дэвид Кэмерон покинул свой пост в 2016 году

Дэвид Кэмерон покинул свой пост в 2016 году

Британское издание The Sun сообщает, что бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон раздумывает над возвращением в большую политику, и хотел бы возглавить МИД страны.

Издание ссылается на друзей Кэмерона, которые утверждают, что через два года после отставки в 2016 году Кэмерону стало "адски скучно".

Дэвид Кэмерон покинул пост премьер-министра Великобритании после того, как в 2016 году британцы на референдуме поддержали выход страны из состава Европейского союза.

Издание напоминает, что бывшему главе британского правительства всего 52 года.

"Призвание Дэвида в государственной службе, и он часто говорит, что не исключал бы возвращение в публичное пространство", - цитирует издание друга Кэмерона.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.

 

 

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