29 мая 2018, вторник

Данию и Швецию планируют объединить международным метро

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Мост-тоннель между Данией и Швецией был открыт в 2000 году
Фото: Nick-D

Мост-тоннель между Данией и Швецией был открыт в 2000 году

Дания и Швеция намерены построить международную линию скоростного метрополитена между городами Копенгаген и Мальмё.

Как сообщает The Local, линия метро будет построена через пролив Эресунн по мосту-тоннелю, где уже функционирует автомобильное и железнодорожное сообщения.

Ожидается, что метро между двумя городами построят к 2035 году. Благодаря метро, время в пути между датским и шведским городами сократиться до 23 минут, почти вполовину меньше, чем в настоящее время занимает поездка на поезде или авто.

"Метро имеет стратегическое значение для делового рынка Северной Европы. Страны Северной Европы имеют возможность стать более важной точкой на европейской карте", - сказала мэр Мальмё Катрин Джаммех.

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Автомобильное и железнодорожное сообщение через Эресуннский мост имеют общую пропускную способность в 1,3 млн человек. После введения в эксплуатацию метро эта цифра увеличится примерно до 2,3 млн.

Согласно оценкам, строительство метро обойдется в 4 млрд евро.

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