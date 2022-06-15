«Гиркин, Поклонская и другие». Кто современные российские монархисты и ультранационалисты, копающие под Путина — Яковина 15 июня, 22:11 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

В РФ растет количество недовольных вторжением в Украину, но совсем не со стороны либералов и демократов, как могут подумать многие эксперты.

Кто они — основные антипутинские монархисты и ультранационалисты, которые все более чаще критикуют Кремль, рассказал в эфире Радио НВ международный обозреватель Иван Яковина.

Видео дня

Я мониторю российские социальные сети. Я вижу, как те люди, которые придерживались, либо каких-то вообще правительственных взглядов: просто им Путин нравился или что-то такое. Сейчас переходят в разряд таких оголтелых черносотенцев. Это знаете, кто такие обычно? Это такие мужики предпенсионного или раннего пенсионного возраста, а также их жены, а иногда и их дети. Но основная движущая сила — это, конечно, мужики, которые такие, которые в плацкарте сидят, прибухнули немножко и сейчас готовы рассказать вам историю о том, как устроен весь мир. Какие тайные силы управляют, как мировое правительство управляет всей нашей вселенной. Вот эти мужики, они, конечно, всегда были за Путина, потому что — «Путин крутой, Путин клевый, Путин настоящий мужик, Путин не чмо, Путин против геев» и так далее. И они такие: да, он правильно сделал, что напал на Украину. Вот это публика у них такая. Примерно, такая у них риторика всегда.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.