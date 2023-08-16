Чехия заморозила российских активов на сумму превышающую 14 миллиардов гривен

16 августа, 00:03
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Флаг Чехии (Фото:jietienming/Twitter)

Флаг Чехии (Фото:jietienming/Twitter)

С начала полномасштабного вторжения армии РФ на территорию Украины, Чехия заморозила российских активов на сумму превышающую 14 миллиардов гривен.

Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Чешской Республики в Украине Радек Матула во время встречи с главой Национального агентства Украины по вопросам розыска и менеджмента активов (АРМА) Еленой Думой.

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Во время встречи также обсуждалось взаимодействие АРМА с чешскими компетентными органами по поиску и аресту российских активов.

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«Чешскими правоохранительными органами проводится активная работа по мониторингу информации о гражданах РФ, которые подпадают под санкции. В целом Чешская Республика на сегодня заморозила активов на более 14 млрд грн», — заявил Матула.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Чехия российские активы

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