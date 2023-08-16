Бывший сотрудник ФБР признал работу на российского олигарха Дерипаску 16 августа, 03:51 Чарльз Макгонигал (Фото:NBC News)

Бывший глава отдела контрразведки ФБР в Нью-Йорке Чарльз Макгонигал признал в суде, что работал на российского олигарха Олега Дерипаску.



Об этом сообщает Associated Press.

В Федеральном суде Нью-Йорка он признал себя виновным в сговоре с целью нарушения санкций против России в 2021 году после выхода на пенсию.

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Макгонигал сообщил, что смог заработать более 17 000 долларов, собирая информацию о конкуренте Олега Дерипаски — другом российском олигархе. Он также пытался помочь олигарху выйти из санкционного списка.

Чарльз Макгонигал до выхода на пенсию в 2018 году был спецагентом отдела контрразведки ФБР в Нью-Йорке и участвовал в расследованиях против российских олигархов. По данным CNN, 21 января его задержали в международном аэропорту имени Кеннеди в Нью-Йорке, когда он возвращался из поездки за границу.

Макгонигал обвиняется в нарушении санкций США, сговоре и отмывании денег за сотрудничество с Дерипаской в 2021 году. По данным прокуроров, он вместе с Сергеем Шестаковым — бывшим российским дипломатом, который работает переводчиком в судах, — искали компромат на соперника Дерипаски, когда тот уже находился под американскими санкциями, а также лоббировали отмену санкций против него.

