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Brexit могут отложить на несколько недель - депутат

Сегодня, 13:58
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EPA

Дополнительное время может понадобиться Великобритании для принятия законодательства - Лэдсом

Лидер нижней палаты британского парламента Андреа Лэдсом заявила, что дата выхода Британии из ЕС может быть перенесена на несколько недель.

Об этом сообщает Reuters .

Издание также отмечает, что сейчас Лэдсом - наиболее влиятельная политическая фигура, которая озвучила подобное предположение.

«Я считаю, что у нас, несмотря ни на что, очень хорошие отношения с друзьями и соседями в Евросоюзе, и я абсолютно уверена, что если нам потребуется несколько недель, то это будет возможным», - подчеркнула депутат.

По ее словам, дополнительное время может понадобиться Великобритании для принятия законодательства.

Издание добавляет, что Великобритания - пятая по величине экономика мира - находится в самом глубоком политическом кризисе за последние полвека, пытаясь определить будущее своих отношений с европейским проектом, частью которого она стала в 1973 году.

Напомним, Великобритания должна выйти из Евросоюза 29 марта 2019, однако парламент не поддержал предложенное премьером Терезой Мэй соглашение с ЕС. Это увеличивает шансы «жесткого» Brexit.

Во вторник, 29 января, британский парламент будет голосовать за ряд поправок по выходу страны из ЕС.

Теги:   Евросоюз Brexit Великобритания

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