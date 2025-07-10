Мужчины масаи танцуют во время церемонии Энкипаата, после которой подростки сообщества превращаются в воинов (Фото: AP Photo/Brian Inganga)

Энкипаата — одно из трех важнейших событий в жизни масаи: старинный обряд символизирует переход мальчиков к новому статусу — настоящих защитников своего маленького народа.

16-летний Исаак Мпусия, завернутый в красочный кусок ткани с бело-голубым платком сверху, искренне улыбается в объектив фотокамеры. Сегодня у этого юноши из кенийского племени масаи есть особый повод для эмоций — он участвует в церемонии инициации Энкипаата, символизирующей переход во взрослую жизнь.

После этого Мпусия больше не будет считаться ребенком среди своих соплеменников и получит новый для себя статус морана, или воина. Такой обряд посвящения в возрасте 15−25 лет проходит каждый мужчина масаи.