Более 20 автомобилей столкнулись в Китае: пятеро погибших
Утром в воскресенье, 10 февраля, в Китае произошло ДТП с участием 23 автомобилей, пять человек погибли.
Об этом сообщает Fox News.
ДТП произошло возле города Аньцзю в провинции Аньхой. По предварительным данным, причиной аварии стали плохие погодные условия – дождь и снег.
В Китае подошло к концу празднование Нового года, и миллионы семей возвращаются домой. В праздничные недели традиционно случается много автомобильных аварий. Издание отмечает, что в этом году в Китае произошло не так много смертельных инцидентов на дорогах по сравнению со статистикой прошлых лет.