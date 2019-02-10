Более 20 автомобилей столкнулись в Китае: пятеро погибших Сегодня, 12:54 105 Цей матеріал також доступний українською EPA Иллюстративное фото EPA

Утром в воскресенье, 10 февраля, в Китае произошло ДТП с участием 23 автомобилей, пять человек погибли.

Об этом сообщает Fox News.

ДТП произошло возле города Аньцзю в провинции Аньхой. По предварительным данным, причиной аварии стали плохие погодные условия – дождь и снег.

В Китае подошло к концу празднование Нового года, и миллионы семей возвращаются домой. В праздничные недели традиционно случается много автомобильных аварий. Издание отмечает, что в этом году в Китае произошло не так много смертельных инцидентов на дорогах по сравнению со статистикой прошлых лет.