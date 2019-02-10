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Более 20 автомобилей столкнулись в Китае: пятеро погибших

Сегодня, 12:54
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EPA

Иллюстративное фото

Утром в воскресенье, 10 февраля, в Китае произошло ДТП с участием 23 автомобилей, пять человек погибли.

Об этом сообщает Fox News.

ДТП произошло возле города Аньцзю в провинции Аньхой. По предварительным данным, причиной аварии стали плохие погодные условия – дождь и снег.

В Китае подошло к концу празднование Нового года, и миллионы семей возвращаются домой. В праздничные недели традиционно случается много автомобильных аварий. Издание отмечает, что в этом году в Китае произошло не так много смертельных инцидентов на дорогах по сравнению со статистикой прошлых лет.

Теги:   ДТП Китай

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