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В Ницце самолет врезался в здание аэропорта после приземления — видео

25 июня, 10:10
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Kuwait Airways/Facebook

Boeing 777−300 ER

В Ницце, Франция, 24 июня после посадки самолет Boeing 777 авиакомпании Kuwait Airways врезался крылом в здание аэропорта. Во время инцидента никто не пострадал.

Об этом сообщает 20 minutes.

Авария произошла в понедельник, 24 июня, около 17:20. Вскоре после приземления левое крыло Boeing 777 врезалось в здание в аэропорту Ниццы.

Удар на низкой скорости не привел к серьезным последствиям. Высадить удалось всех пассажиров рейса KU182, говорится в сообщении компании в Twitter.

Инцидент объясняется «халатностью во время остановки, совершенной по заказу компании», заявил в понедельник вечером представитель пресс-службы аэропорта Ниццы.

Отмечается, что пилот не проверил, чтобы место, отведенное для парковки самолета, было на безопасном расстоянии.

Компания заявляет, что обратилась к французским властям для проведения необходимых расследований.

Теги:   Франция Ницца

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