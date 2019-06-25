В Ницце самолет врезался в здание аэропорта после приземления — видео 25 июня, 10:10 2187 Цей матеріал також доступний українською Kuwait Airways/Facebook Boeing 777−300 ER Kuwait Airways/Facebook

В Ницце, Франция, 24 июня после посадки самолет Boeing 777 авиакомпании Kuwait Airways врезался крылом в здание аэропорта. Во время инцидента никто не пострадал.

Об этом сообщает 20 minutes.

Авария произошла в понедельник, 24 июня, около 17:20. Вскоре после приземления левое крыло Boeing 777 врезалось в здание в аэропорту Ниццы.

Удар на низкой скорости не привел к серьезным последствиям. Высадить удалось всех пассажиров рейса KU182, говорится в сообщении компании в Twitter.

Инцидент объясняется «халатностью во время остановки, совершенной по заказу компании», заявил в понедельник вечером представитель пресс-службы аэропорта Ниццы.

Отмечается, что пилот не проверил, чтобы место, отведенное для парковки самолета, было на безопасном расстоянии.

Компания заявляет, что обратилась к французским властям для проведения необходимых расследований.