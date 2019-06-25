В Ницце самолет врезался в здание аэропорта после приземления — видео
В Ницце, Франция, 24 июня после посадки самолет Boeing 777 авиакомпании Kuwait Airways врезался крылом в здание аэропорта. Во время инцидента никто не пострадал.
Об этом сообщает 20 minutes.
Авария произошла в понедельник, 24 июня, около 17:20. Вскоре после приземления левое крыло Boeing 777 врезалось в здание в аэропорту Ниццы.
Удар на низкой скорости не привел к серьезным последствиям. Высадить удалось всех пассажиров рейса KU182, говорится в сообщении компании в Twitter.
Инцидент объясняется «халатностью во время остановки, совершенной по заказу компании», заявил в понедельник вечером представитель пресс-службы аэропорта Ниццы.
Отмечается, что пилот не проверил, чтобы место, отведенное для парковки самолета, было на безопасном расстоянии.
Компания заявляет, что обратилась к французским властям для проведения необходимых расследований.