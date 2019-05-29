Bloomberg: Меркель разочарована своей преемницей на посту канцлера
Канцлер Германии Ангела Меркель разочарована в своей потенциальной преемнице Аннегрет Крамп-Карренбауэр и сомневается, что та сможет вскоре сменить ее на посту главы правительства, сообщает Bloomberg со ссылкой на двух собеседников из окружения канцлера.
По данным агентства, доверие Меркель к Крамп-Карренбауэр в последнее время существенно ослабло.
Это вызвано, в частности, падением популярности ХДС в Германии, которое началось с момента избрания Крамп-Карренбауэр на пост председателя партии, а также плохим результатом христианских демократов на выборах в Европарламент.
Сообщается, что руководство ХДС собирается 2 и 3 июня обсудить причины потерь этой партии на выборах в Европарламент. На этом собрании может состояться и «неприятная» личная встреча Меркель с Крамп-Карренбауэр.
По информации Bloomberg, Крамп-Карренбауэр созвала это заседание без предварительной беседы с Меркель, чтобы дать ей понять, что пришла пора освободить место на посту главы правительства.
Сама Меркель неоднократно заявляла, что собирается остаться на посту канцлера до истечения срока ее полномочий в 2021 году.