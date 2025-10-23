Криптобиржа Віпапсе почти год добивалась помилования для Чанпена Чжао, который вышел из тюрьмы в США в сентябре 2024 года после отбытия четырехмесячного срока (Фото: Binance)

Об этом 23 октября сообщила американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные информированные источники.

По их информации, президент уже подписал помилование для Чжао и дал понять своим советникам, что «сочувствует» аргументам о политическом преследовании основателя Binance.

В Binance пока не ответили на запрос издания о комментарии.

«Помилование, вероятно, откроет путь для возвращения Binance, крупнейшей в мире криптовалютной биржи, на рынок США после того, как в 2023 году компания признала себя виновной в нарушении американских требований по борьбе с отмыванием денег и была лишена права вести там деятельность», — пишет WSJ.

Биржа почти год добивалась помилования для Чжао, который вышел из тюрьмы в США в сентябре 2024 года после отбытия четырехмесячного срока. Кроме того, в Binance, наняли лоббиста Чеса Макдауэлла, чтобы он помог добиться помилования основателю компании.

«С момента второго избрания Трампа Binance также является ключевым сторонником криптовалютного предприятия его семьи World Liberty Financial, которое привело к огромному росту личного состояния президента», — сообщает издание.

По информации WSJ, помилование Чжао может также преждевременно положить конец трехлетнему мониторингу Binance со стороны американского Минюста установленному для обеспечения соблюдения компанией законов США о финансовых преступлениях.

«Однако, вероятно, это не положит конец отдельному надзору, установленному Министерством финансов, без дополнительного одобрения Трампа или министра финансов», — сообщило издание.

Как уточняет WSJ, ранее представители семьи Трампа провели переговоры о приобретении финансовой доли в американском подразделении Binance.

При этом сам Чжао заявлял, что «ни с кем» не обсуждал сделку о продаже доли Binance.US, но написал в cоцсети X: «Ни один преступник не откажется от помилования». Позже, однако, он подал официальное заявление президенту США о помиловании и нанял американских лоббистов.

«За последний год World Liberty принесла семье Трампа значительно больше дохода, чем их портфель недвижимости за год», — подытожили в WSJ.

В 2021 году Минюст США, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Сеть по борьбе с преступлениями в сфере финансов (FinCEN) запустили расследование против криптобиржи Binance.

По данным властей, Binance и ее руководитель Чанпэн Чжао позволяли торговать на бирже пользователям из США без регистрации как финансового посредника, нарушали законы о санкциях (включая обслуживание клиентов из Ирана, Кубы и других похожих стран) и даже способствовали отмыванию сотен миллионов долларов от хакеров и мошенников.

21 ноября 2023 года Binance и Чжао достигли соглашения с Минюстом. Биржа признала вину по нескольким пунктам, включая нарушение Закона о банковской тайне (BSA) и законов о санкциях. Штраф для компании составил астрономическую сумму в $4,3 млрд.

Как заявили чиновники, что компания стала колоссальным центром отмывания денег, через который санкционированные группы и преступные организации отмывали миллиарды долларов незаконных средств.

Чжао взял на себя ответственность, признал вину в умышленном несоблюдении правил, согласился заплатить $50 млн штрафа и ушел с поста CEO компани.

30 апреля 2024 года Чжао приговорили к четырем месяцам тюремного заключения. Представители суда отметилт, что тот бизнесмен «не представляет угрозы» и уже «на пути к исправлению».

В сентябре 2024 года бизнесмен вышел на свободу, однако еще три года будет под надзором после и обязан возместить убытки, которые нанесла его деятельность.