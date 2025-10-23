Когда семейный бизнес процветает. Трамп помиловал основателя криптовалютной биржи Binance Чанпэна Чжао — WSJ
Криптобиржа Віпапсе почти год добивалась помилования для Чанпена Чжао, который вышел из тюрьмы в США в сентябре 2024 года после отбытия четырехмесячного срока (Фото: Binance)
Президент США Дональд Трамп помиловал ранее осужденного основателя криптовалютной биржи Binance Чанпена Чжао.
Об этом 23 октября сообщила американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные информированные источники.
По их информации, президент уже подписал помилование для Чжао и дал понять своим советникам, что «сочувствует» аргументам о политическом преследовании основателя Binance.
В Binance пока не ответили на запрос издания о комментарии.
«Помилование, вероятно, откроет путь для возвращения Binance, крупнейшей в мире криптовалютной биржи, на рынок США после того, как в 2023 году компания признала себя виновной в нарушении американских требований по борьбе с отмыванием денег и была лишена права вести там деятельность», — пишет WSJ.
Биржа почти год добивалась помилования для Чжао, который вышел из тюрьмы в США в сентябре 2024 года после отбытия четырехмесячного срока. Кроме того, в Binance, наняли лоббиста Чеса Макдауэлла, чтобы он помог добиться помилования основателю компании.
«С момента второго избрания Трампа Binance также является ключевым сторонником криптовалютного предприятия его семьи World Liberty Financial, которое привело к огромному росту личного состояния президента», — сообщает издание.
По информации WSJ, помилование Чжао может также преждевременно положить конец трехлетнему мониторингу Binance со стороны американского Минюста установленному для обеспечения соблюдения компанией законов США о финансовых преступлениях.
«Однако, вероятно, это не положит конец отдельному надзору, установленному Министерством финансов, без дополнительного одобрения Трампа или министра финансов», — сообщило издание.
Как уточняет WSJ, ранее представители семьи Трампа провели переговоры о приобретении финансовой доли в американском подразделении Binance.
При этом сам Чжао заявлял, что «ни с кем» не обсуждал сделку о продаже доли Binance.US, но написал в cоцсети X: «Ни один преступник не откажется от помилования». Позже, однако, он подал официальное заявление президенту США о помиловании и нанял американских лоббистов.
«За последний год World Liberty принесла семье Трампа значительно больше дохода, чем их портфель недвижимости за год», — подытожили в WSJ.
В 2021 году Минюст США, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Сеть по борьбе с преступлениями в сфере финансов (FinCEN) запустили расследование против криптобиржи Binance.
По данным властей, Binance и ее руководитель Чанпэн Чжао позволяли торговать на бирже пользователям из США без регистрации как финансового посредника, нарушали законы о санкциях (включая обслуживание клиентов из Ирана, Кубы и других похожих стран) и даже способствовали отмыванию сотен миллионов долларов от хакеров и мошенников.
21 ноября 2023 года Binance и Чжао достигли соглашения с Минюстом. Биржа признала вину по нескольким пунктам, включая нарушение Закона о банковской тайне (BSA) и законов о санкциях. Штраф для компании составил астрономическую сумму в $4,3 млрд.
Как заявили чиновники, что компания стала колоссальным центром отмывания денег, через который санкционированные группы и преступные организации отмывали миллиарды долларов незаконных средств.
Чжао взял на себя ответственность, признал вину в умышленном несоблюдении правил, согласился заплатить $50 млн штрафа и ушел с поста CEO компани.
30 апреля 2024 года Чжао приговорили к четырем месяцам тюремного заключения. Представители суда отметилт, что тот бизнесмен «не представляет угрозы» и уже «на пути к исправлению».
В сентябре 2024 года бизнесмен вышел на свободу, однако еще три года будет под надзором после и обязан возместить убытки, которые нанесла его деятельность.