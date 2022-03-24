Билеты Help Ukraine. Бесплатный транспорт для украинцев в Европе — полный список стран и перевозчиков 24 марта, 01:30 Цей матеріал також доступний українською Украинские беженцы прибыли на Северный железнодорожный вокзал в Бухаресте, Румыния (9 марта) (Фото:llcv / depositphotos.com)

Мы собрали актуальную информацию о том, какие страны и компании предоставляют бесплатный проезд в поездах, автобусах и самолетах для украинцев.

Кроме беспрецедентного статуса временной защиты, большинство европейских стран предоставляют украинцам возможность бесплатно перемещаться по своим территориям и между странами на поездах, автобусах и общественном транспорте. Главное условие — наличие паспорта или ID-карты, подтверждающей гражданство Украины.

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На больших вокзалах есть отдельные центры помощи украинцам, где можно получить специальный билет Help Ukraine. Если такого центра нет, билет можно получить в кассе. Кроме того, паспорт или документ для получения билета во многих странах можно предъявлять непосредственно контролеру или проводнику в транспорте.

Автобусы и поезда

Польша

В Польше украинцы могут бесплатно перемещаться транспортом перевозчиков PKP, FlixBus (по предварительной регистрации до 31.03), RegioJet (с Польши в Чехию). Дополнительные бесплатные билеты с гарантией места или без можно получить в кассе или уже в поездах, предъявив валидный документ, подтверждающий гражданство Украины. Также все украинцы могут бесплатно пользоваться общественным транспортом в Варшаве.

Германия

Всем украинцам разрешено бесплатно пользоваться всеми региональными поездами, автобусами, метро, трамваями и Ruftaxis. Исключением являются только скоростные поезда ICE/IC. В остальном украинцы могут бесплатно перемещаться по всей стране. Специальные билеты для украинцев с пометкой Help Ukraine дают право на проезд в вагонах 2 класса.

В Берлине и регионе Бранденбург трамвай и метро также бесплатны до 31 марта.

Латвия

Всем украинцам можно бесплатно перемещаться на общественном транспорте по всей стране.

Литва

Украинцы могут бесплатно пользоваться поездами Lithuanian Railways, а также общественным транспортом Вильнюса.

Эстония

Украинцы могут пользоваться всеми эстонскими поездами и автобусами бесплатно. Также бесплатным является общественный транспорт.

Румыния

В Румынии украинцы могут бесплатно перемещаться в вагонах 2-го класса поездов Regio и Interregio. Получить билеты Help Ukraine можно в кассах на вокзалах или в туристических агентствах CFR Călători.

Кроме того компания FlixBus обеспечивает украинцам бесплатный проезд из Сучавы и Тулчи, а компания Romfour — трансфер автобусом от станции до станции, а также в города других европейских стран.

Чехия

Предъявив паспорт или ID-карту, украинцы могут бесплатно ездить на всех поездах Чешской железной дороги по всей Чешской Республике.

Украинские беженцы также могут бесплатно пользоваться регулярными поездами из Словакии, Польши и Венгрии в Чехию. Затем они могут бесплатно продолжить путь из Чехии другими прямыми поездами в Германию, Австрию и другие европейские страны. Больше информации по ссылке.

Словения

Украинцы могут бесплатно пользоваться поездами Словенской железной дороги.

Словакия

Железнодорожная компания Словацкой Республики ZSSK предоставляет украинцам бесплатные билеты на все поезда. Также украинцы могут бесплатно перемещаться на поездах Leo Express при посадке в Кошице.

Австрия

Украинцы могут бесплатно ездить на австрийских поездах ÖBB, а также пользоваться всем транспортом Wiener Linien бесплатно до конца апреля.

Франция

Во Франции для украинцев бесплатны все маршруты компании SNCF с украинским паспортом или билетом Help Ukraine, который можно получить в центрах DB Reisezentrum на любой железнодорожной станции. По Франции можно бесплатно пользоваться автобусами TER.

Также из Франции доступны бесплатные маршруты в другие страны: в Бельгию (Thalys), Англию при наличии визы (Eurostar), в Германию (Deutsche Bahn), Италию (TGV), Испанию (Renfe-SNCF) и Швейцарию (TGV Lyria)

Хорватия

HŽ Putnički prijevoz обеспечивает бесплатный проезд граждан Украины в поездах 2-го класса на всех маршрутах внутреннего железнодорожного сообщения. Билеты Help Ukraine можно получить в кассе или непосредственно в поезде.

Венгрия

Украинцы могут бесплатно ездить на всех поездах 2 класса MÁV-Start, предъявив документы и указав конечную точку путешествия.

Испания

Внутри Испании украинцы могут пользоваться всеми поездами бесплатно. Также бесплатно можно приехать из или во Францию поездами Renfe and Renfe-SNCF.

Португалия

Компания CP-Trains of Portugal предоставляет бесплатные билеты всем украинцам в пределах страны. Также заполнив заявку, украинцы могут бесплатно прилететь в Португалию с Польши самолетами авиакомпании TAP.

Великобритания

Компания Eurostar обеспечивает бесплатное перемещение всеми поездам от любой станции в Британии или Европе до станции London St Pancras International.

Италия

В Италии украинцы могут бесплатно перемещаться на автобусах MarinoBus, а также на транспорте Trenitalia в течении первых 5 дней после прибытия.

Болгария

Украинцы могут бесплатно путешествовать поездами Болгарской государственной железной дороги BDZ.

Бельгия

Бельгийская компания SNCB предоставляет право бесплатного проезда на своих поездах. Для бесплатного проезда нужно предъявить билет Help Ukraine и украинский загранпаспорт или ID-карту. Для бесплатного проезда на скоростных поездах TGV и Thalys нужно обратиться в кассы SNCB.

Швеция

Украинцы могут бесплатно пользоваться транспортом Stena Line, а также для украинских пассажиров бесплатным является трансфер из аэропорта Стокгольма от компании Arlanda Express.

Финляндия

В Финляндии украинские беженцы могут бесплатно ездить на всех поездах VR и автобусах OnniBus.

Норвегия

Vy обеспечивает украинцам бесплатный проезд на поездах и экспресс-автобусах компании.

Для путешествий в сторону Бергена необходимо бронирование. Бесплатные билеты в этом направлении можно получить в кассе Entur на Центральном вокзале Осло и Бергенском вокзале.

Дания

Все украинские беженцы могут бесплатно перемещаться на поездах DSB. Украинские автомобили могут бесплатно проезжать через Эресун Сброн (мост между Данией и Швецией).

Ирландия

Украинские беженцы могут бесплатно ездить на ирландских поездах, транспорте компании Expressway и автобусах компании Bus Ėireann.

Люксембург

Украинцы могут бесплатно ездить во всех видах общественного транспорта.

Нидерланды

Беженцы из Украины могут бесплатно пользоваться всем общественным транспортом. Также национальная железнодорожная служба NS обеспечивает украинцам бесплатные перемещения на своих поездах, а украинцы, приехавшие из Австрии, Бельгии, Франции или Германии, могут бесплатно продолжать свой путь по Нидерландах в течении 24 часов после получения билета Help Ukraine в других странах.

Швейцария

В Швейцарии украинцы могут бесплатно пользоваться всем общественным транспортом, а также поездами компаний TGV LYRIA и SBB CFF FFS.

Авиаперелеты

Компания WIZZ Air дарит украинцам 100 000 билетов на ближнемагистральные рейсы из стран-соседей Украины — Польши, Словакии, Венгрии и Румынии. Также украинцы получили скидку на рейсы из других стран: билеты будут стоить 29,99 евро и 69,99 евро.

Чтобы получить билеты или скидку, нужно пройти регистрацию указав номер дейсвтительного украинского паспорта на сайте компании.

Компания Finnair делает скидку 95% (по промокоду Ukraine95) для украинцев, которые летят в Хельсинки из Варшавы, Гданска, Кракова, Будапешта и Праги. Скидка действует до конца марта.

Авиакомпания LOT делает скидку 30% для взрослых, 50% для детей, 99% для младенцев на билеты эконом-класса из Польши, Румунии, Венгрии и Словакии. Скидка действует до 31 мая.

Компания TAP airline предлагает украинцам бесплатные билеты из Варшавы в Португалию. Для того, чтобы получить билет, нужно заполнить форму.

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