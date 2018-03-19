Беспилотный автомобиль Uber насмерть сбил пешехода в Аризоне

В американском городе Темпе, штат Аризона, беспилотный автомобиль компании Uber насмерть сбил женщину-пешехода.

Как передает ABC Arizona, по предварительным данным, инцидент произошел утром в понедельник, 19 марта. Автомобиль Uber совершил наезд на женщину, идущей за пределами пешеходного перехода.

Потерпевшую оперативно госпитализировали в больницу, где она скончалась от полученных травм.

По данным полиции, в момент столкновения в автомобиле был включен беспилотный режим, запасной водитель находился внутри, пассажиров не было.

Представитель Uber сообщил, что ведется расследование данного инцидента. Компания приостановила движение беспилотного транспорта в Фениксе, Питтсбурге, Сан-Франциско и Торонто.

Это первая известная смертельная авария с участием беспилотной машины Uber.

Напомним, что автомобиль компании Uber столкнулся с "обычным" авто на почти пустой дороге в Питтсбурге. Водители обоих транспортных средств обвиняют друг друга,