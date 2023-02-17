Иранские беспилотники атаковали танкер в Аравийском море — BBC 17 февраля, 23:55 Танкер Campo Square (Фото:marinetraffic)

Нефтеналивной танкер Campo Square был атакован в Аравийском море, в атаке участвовали иранские суда и беспилотники-камикадзе, сообщает персидская служба BBC.

Танкер Campo Square ходит под флагом Либерии и принадлежит компании Зодиак, владельцами которой являются члены семьи Офер из Израиля.

BBC сообщает, что танкер был атакован в Аравийском море 10 февраля, причем в атаке были задействованы иранские суда.

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Campo Square в ходе атаки на него получил повреждения и взял курс на ближайший порт для осмотра и ремонта.

По данным медиа Саудовской Аравии, при нападении на танкер пострадали также находившиеся рядом с ним суда, одно из них принадлежит Объединенным Арабским Эмиратам. Как утверждается, для атаки использовались иранские дроны-камикадзе Shahed-136.

Это уже третий корабль компании Зодиак, который подвергается нападению за последние два года.