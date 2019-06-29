В Берлине прошла многотысячная акция профсоюзов
Вчера, 23:23
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В столице Германии Берлине перед зданием представительства Еврокомиссии прошла крупная демонстрация с участием десятков тысяч человек.
Как сообщает DW, демонстрацию совместно организовал ряд общественных организаций и профсоюзов.
Участники акции выступали за социальную и экологическую переориентировку промышленности и рынка труда.
Главным лозунгом мероприятия стало выражение #FairWandel (Справедливые перемены).
По данным полиции, демонстрация прошла мирно.