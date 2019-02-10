Белый дом допускает шатдаун через пять дней Сегодня, 21:58 61 Цей матеріал також доступний українською EPA Мик Малвейни допустил начало нового шатдауна EPA

Глава аппарата Белого дома Мик Малвейни заявил, что они допускают возможность начала нового шатдауна из-за разногласий между президентом США Дональдом Трампом и представителями Конгресса.

Об этом сообщает NBC.

Малвейни сказал, что он не исключает возобновление шатдауна, поскольку конгрессмены так и не смогли договориться с Трампом о финансировании строительства стены на границе с Мексикой.

"Давайте признаем, что в переговорах с президентом превалирует точка зрения радикального, левого крыла Демократической партии, которые согласны выделить на строительство стены только 800 млн долларов”, - отметил Малвейни.

Напомним, что с полуночи 22 декабря 2018 года началась процедура частичного прекращения работы правительства из-за отсутствия финансирования госучреждений.

Причиной шатдауна стали разногласия по финансированию строительства стены на границе с Мексикой. Это одно из главных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа. Оппозиционные демократы категорически отказываются голосовать за финансирование этого проекта стоимостью более $5 миллиардов.