Алексей Бондарев
Ученый суслик и темный секрет Луны
Ксения Туркова
Всего доброго. Пять речевых привычек американцев
Лео Бабаута
18 простых правил. Лучшее, что я узнал о воспитании детей
Питер Сантенелло
Путешествие героя. Как раскрыть свой истинный потенциал
Спецтема: Выборы президента Украины

Белый дом допускает шатдаун через пять дней

Сегодня, 21:58
61
Цей матеріал також доступний українською

EPA

Мик Малвейни допустил начало нового шатдауна

Глава аппарата Белого дома Мик Малвейни заявил, что они допускают возможность начала нового шатдауна из-за разногласий между президентом США Дональдом Трампом и представителями Конгресса.

Об этом сообщает NBC.

Малвейни сказал, что он не исключает возобновление шатдауна, поскольку конгрессмены так и не смогли договориться с Трампом о финансировании строительства стены на границе с Мексикой.

"Давайте признаем, что в переговорах с президентом превалирует точка зрения радикального, левого крыла Демократической партии, которые согласны выделить на строительство стены только 800 млн долларов”, - отметил Малвейни.

Напомним, что с полуночи 22 декабря 2018 года началась процедура частичного прекращения работы правительства из-за отсутствия финансирования госучреждений.

Причиной шатдауна стали разногласия по финансированию строительства стены на границе с Мексикой. Это одно из главных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа. Оппозиционные демократы категорически отказываются голосовать за финансирование этого проекта стоимостью более $5 миллиардов.

Теги:   Правительственный "шатдаун" в США

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

События

Сегодня, 02:38

article_img
В центре Киева горело офисное здание
Страны

Сегодня, 08:27

article_img
Увидеть каждого. Как работает система тотальной слежки за гражданами в Китае
События

Сегодня, 00:45

article_img
Главу Херсонского облсовета Мангера исключили из Батькивщины

Выбор редакции

Гаджеты

Сегодня, 10:02

article_img
Немножко брутальный. Обзор игрового ноутбука Lenovo Legion Y530
Культура

Сегодня, 15:09

article_img
М - город ищет убийцу и Жизнь матрешки. Пять новых сериалов февраля
Культура

Сегодня, 20:12

article_img
Человек-паук и Элвис Пресли. Киевский метрополитен заставил Тараса Шевченко совершить Квантовый скачок

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться