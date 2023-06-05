«Предынфарктное состояние России». Путин заканчивается, Шойгу хотят повесить, а Пригожин может стать «сильным царем» — интервью с Огрызко

5 июня, 15:50
NV Премиум
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Изображение диктатора Владимира Путина отражается на карте России (Фото:REUTERS/Anton Vaganov/File Photo)

Изображение диктатора Владимира Путина отражается на карте России (Фото:REUTERS/Anton Vaganov/File Photo)

Автор: Власта Лазур

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что на РФ надвигаются «светлые времена», ведь российская система начинает терять способность к управлению.

Дипломат называет это состояние предынфарктным. Что имеет в виду, Огрызко объяснил в интервью Radio NV.

— В российских соцсетях уже ширится флешмоб Шебекино — это Россия, будто кто-то сомневался. Это город в Белгородской области, где об обстрелах заявляется уже не первые сутки подряд. Также марионетка Кремля в Чечне Рамзан Кадыров предложил отправить в область чеченские подразделения. Пригожин сказал, что если «вы не можете спасти Белгородскую область, тогда сейчас я заведу своих наемников». А Путин молчит, а Кремль молчит, Песков молчит, российские политики молчат. Как нам следует трактовать это молчание?

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— Думаю, что надо трактовать как то, что российская система начинает терять способность к управлению. То есть это то предынфарктное состояние, которое заканчивается в лучшем случае интенсивной терапией, а в худшем — летальным исходом.

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Что я имею в виду под интенсивной терапией? Что-то такое, что меняет правила игры, но дает организму еще шансы на какое-то продолжение существования. А летальный случай само собой разумеется — когда все разваливается и летит к чертям собачьим.

Теги:   Россия Владимир Путин Интервью NV Кремль Сергей Шойгу Белгородская область Владимир Огрызко Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин Радио NV распад России РДК Шебекино

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