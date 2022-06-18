Хотел поприветствовать поклонников. Байден упал с велосипеда во время прогулки — видео
Байден во время прогулки (Фото:Reuters/ELIZABETH FRANTZ)
Президент США Джо Байден упал с велосипеда во время утренней поездки в штате Делавер.
Об этом сообщает Reuters.
Байден упал, когда попытался соскочить с велосипеда, чтобы поприветствовать своих поклонников.
«Я в порядке. У меня зацепилась нога», — заявил он сразу после падения.
Позже президент США несколько минут говорил с людьми, собравшимися посмотреть, как он катается на велосипеде.
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