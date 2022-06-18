Хотел поприветствовать поклонников. Байден упал с велосипеда во время прогулки — видео 18 июня, 19:01 Цей матеріал також доступний українською Байден во время прогулки (Фото:Reuters/ELIZABETH FRANTZ)

Президент США Джо Байден упал с велосипеда во время утренней поездки в штате Делавер.

Об этом сообщает Reuters.

Байден упал, когда попытался соскочить с велосипеда, чтобы поприветствовать своих поклонников.

«Я в порядке. У меня зацепилась нога», — заявил он сразу после падения.

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Позже президент США несколько минут говорил с людьми, собравшимися посмотреть, как он катается на велосипеде.

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