Хотел поприветствовать поклонников. Байден упал с велосипеда во время прогулки — видео

18 июня, 19:01
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Байден во время прогулки (Фото:Reuters/ELIZABETH FRANTZ)

Байден во время прогулки (Фото:Reuters/ELIZABETH FRANTZ)

Президент США Джо Байден упал с велосипеда во время утренней поездки в штате Делавер.

Об этом сообщает Reuters.

Байден упал, когда попытался соскочить с велосипеда, чтобы поприветствовать своих поклонников.

«Я в порядке. У меня зацепилась нога», — заявил он сразу после падения.

Видео дня

Позже президент США несколько минут говорил с людьми, собравшимися посмотреть, как он катается на велосипеде.

https://twitter.com/QTRResearch/status/1538167465192181763
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Джо Байден Падение Велосипеды

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