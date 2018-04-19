Баскская террористическая организация ETA объявила о самороспуске

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Представители ЕТА

Представители ЕТА

Баскская организация ETA, которая воевала против испанского правительства на протяжении нескольких десятилетей, заявила, что намерена прекратить свое существование.

Организация объявит о самороспуске в первые выходные мая.

Напомним, в ноябре 2016 года во Франции арестовали одного из последних лидеров баскских сепаратистов.

Напомним, что ЕТА выступает за независимость Страны басков - семи провинций на севере Испании и юго-западе Франции.

Организация прекратила вооруженную борьбу за независимость Страны басков в 2011 году, заявив о продолжении борьбы политическими мирными методами. Однако некоторые ее члены отказались сложить оружие.

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