26 октября 2018, пятница

Барселона призвала упразднить "устаревшую" монархию в Испании

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Барселона считает монархию устаревшей

Барселона считает монархию устаревшей

В пятницу, 26 октября, городской совет Барселоны принял резолюцию с призывом упразднить монархию в Испании.

Как сообщает El Nacional, резолюция "осуждает позицию короля Фелипе VI и его вмешательство в каталонский конфликт" и "поддерживает упразднение устаревшего и антидемократического института монархии".

Напомним, что 1 октября 2017 года в Каталонии прошел непризнанный Испанией и Евросоюзом референдум о независимости региона. Каталонские власти заявили, что за выход проголосовало 90,18%, против - 7,83% при явке 43,03%.

27 октября 2017 года парламент Каталонии объявил о независимости от Испании, несмотря на протест со стороны официального Мадрида.

Вслед за решением каталонского парламента Верхняя палата парламента Испании отменила полномочия автономного правительства Каталонии, а правительство Испании распустило парламент и правительство Каталонии. 

1 августа 2018 года новое социалистическое правительство Испании впервые с 2011 года провело переговоры с представителями Каталонии. Представители Каталонии подняли вопрос о возможности проведения нового референдума о независимости и призвали освободить сепаратистов, содержащихся в тюрьме после неудачной попытки отделиться от Испании в 2017 году.

В сентябре глава правительства Каталонии Ким Торра анонсировал новую кампанию по выходу автономии из состава Испании.

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