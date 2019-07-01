В США самолет врезался в ангар: 10 погибших Сегодня, 03:56 580 Цей матеріал також доступний українською Скриншот CBS Здание ангара загорелось в результате авиакатастрофы Скриншот CBS

В США частный самолет при взлете врезался в ангар — в результате погибли все находившиеся на его борту десять человек, сообщает CNN.

Авиакатастрофа произошла утром в воскресенье, 30 июня, в аэропорту города Эддисон (штат Техас, около 15 миль севернее Далласа).



Как сообщается, легкий двухмоторный самолет Beechcraft BE-350 King Air должен был совершить рейс в Сент-Питерсберг, штат Флорида.

Однако при взлете воздушное судно врезалось в здание ангара и загорелось.

Пожарная часть находилась всего в 200 метрах от аварии, отмечает CNN, поэтому пожар был быстро ликвидирован. Однако в результате катастрофы никто из 10 человек, находившихся на борту, не выжил

