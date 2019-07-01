В США самолет врезался в ангар: 10 погибших
В США частный самолет при взлете врезался в ангар — в результате погибли все находившиеся на его борту десять человек, сообщает CNN.
Авиакатастрофа произошла утром в воскресенье, 30 июня, в аэропорту города Эддисон (штат Техас, около 15 миль севернее Далласа).
Как сообщается, легкий двухмоторный самолет Beechcraft BE-350 King Air должен был совершить рейс в Сент-Питерсберг, штат Флорида.
Однако при взлете воздушное судно врезалось в здание ангара и загорелось.
Пожарная часть находилась всего в 200 метрах от аварии, отмечает CNN, поэтому пожар был быстро ликвидирован. Однако в результате катастрофы никто из 10 человек, находившихся на борту, не выжил