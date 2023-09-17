В Италии разбился истребитель: погибла пятилетняя девочка — видео 17 сентября, 10:24 Истребитель участвовал в авиашоу (Фото:Скриншот из видео VareseNews/YouTube)

В Италии в городе Турин разбился истребитель Aermacchi MB-339-PAN, который участвовал в авиашоу. Самолет упал на машины, в одной из которых была семья. В результате авиакатастрофы погибла пятилетняя девочка.

Об этом сообщило местное издание La Stampa.

Издание отметило, что самолет входил в пилотажную группу Frecce Tricolori Военно-воздушных сил Италии.

Истребитель потерял высоту, а затем упал на землю. Журналисты отметили, что пилот успел катапультироваться в последний момент. Он госпитализирован с травмами.

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В издании отметили, что погибла пятилетняя девочка, а ее 12-летний брат получил серьезные ожоги и был госпитализирован. Отец и мать детей также получили ожоги и сейчас находятся в больнице.

В прокуратуре предполагают, что причиной авиакатастрофы могло стать попадание птицы в двигатель самолета. Сейчас продолжается расследование катастрофы.