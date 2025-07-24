На Дальнем Востоке РФ разбился пассажирский самолет с почти 50 людьми на борту, все они погибли

В четверг, 24 июля, в Амурской области на Дальнем Востоке России разбился пассажирский самолет Ан-24. На борту находилось 48 человек, все погибли.

Обновлено в 15:10. Следственный комитет страны-агрессора подтвердил, что при крушении самолета в Амурской области никто не выжил.

Об этом сообщает российское издание Медуза.

Реклама

Отмечается, что самолет авиакомпании Ангара следовал по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. Во время посадки он не смог приземлиться с первого раза и ушел на второй круг, после чего перестал выходить на связь. Позже выяснилось, что самолет упал на склон горы во время второй попытки зайти на посадку.

Губернатор Амурской области сообщил, что на борту находились 48 человек, среди них шесть членов экипажа, никто из них не выжил.

Следственный комитет РФ после исчезновения самолета возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех человек.

Обломки самолета обнаружили в 15−16 километрах от Тынды.

Кроме того, спасательный вертолет также не смог приземлиться в районе аварии, поэтому спасатели добирались до места пешком.

Пропагандистское издание ТАСС пишет, что одной из причин авиакатастрофы может быть ошибка экипажа при заходе на посадку при плохой видимости.