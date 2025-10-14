У берегов Болгарии затонуло украинское грузовое судно: экипаж спасли

В воскресенье, 12 октября, у побережья Болгарии затонуло украинское грузовое судно EILEEN. Все десять членов экипажа — граждане Украины — были спасены совместными усилиями спасателей из Болгарии, Румынии и Турции.

Об этом сообщает Maritime.

Инцидент произошел примерно в 140 морских милях к востоку от города Варна. Около 13:00 экипаж судна EILEEN подал сигнал бедствия после того, как в корпусе была обнаружена пробоина, из-за которой корабль начал быстро набирать воду.



Реклама

Для спасения моряков привлекли силы сразу трех стран — болгарский пограничный катер, румынское судно, турецкое вспомогательное судно и вертолет ВМС Болгарии.

Первыми украинских моряков обнаружили на спасательных плотах экипажи турецкого судна MURAT ILHAN, которое находилось недалеко от газового месторождения Сакарья. Все десять членов экипажа были подняты на борт. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

По предварительным данным, судно EILEEN, которое принадлежит украинской компании, было построено более 30 лет назад. В течение 2025 года корабль уже трижды проходил технические проверки в разных портах, а последняя инспекция в Измаиле выявила ряд технических неполадок. Сейчас специалисты выясняют причины аварии.