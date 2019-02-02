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Археологи нашли в Египте некрополь с 40 мумиями

Вчера, 23:06
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EPA

Мумии принадлежали семьям среднего и высшего класса

Археологи одного из египетских университетов обнаружили в районе Туна эль-Габаль, что в 300 км от Каира, некрополь с 40 мумиями.

Об этом сообщает Daily Herald.

По предварительным оценкам, мумии принадлежали семьям среднего и высшего класса. Среди них 10 детских гробниц, которые хорошо сохранились.

Некоторые из мумий имели древнеегипетские "демокатические" надписи, скрытую керамику и папирусы.

Вероятно, владельцы мумий жили в Птолемеевский, ранний Римский или Византийский периоды.

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Теги:   Мумия

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