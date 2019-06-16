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Аргентина и Уругвай полностью обесточены

Вчера, 14:36
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Аргентина и Уругвай полностью обесточены - фото

infobae/Twitter

Отключение электричества произошло в Аргентине и Уругвае

В воскресенье, 16 июня, во всей Аргентине и Уругвае произошло массовое отключение электроэнергии.

Согласно сообщению энергокомпании Edesur, Аргентина и Уругвай остались без электричества из-за сбоя в системе электроснабжения.

Отключение электроэнергии затронуло по меньшей мере 48 млн жителей.

BBC сообщает, что отключение электричества произошло также в некоторых районах Бразилии и Парагвая.

Аргентинские СМИ сообщили, что массовый блэкаут произошел после 07:00 по местному времени, в результате чего было остановлено движение поездов.

Теги:   Уругвай Аргентина

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