Аргентина и Уругвай полностью обесточены
В воскресенье, 16 июня, во всей Аргентине и Уругвае произошло массовое отключение электроэнергии.
Согласно сообщению энергокомпании Edesur, Аргентина и Уругвай остались без электричества из-за сбоя в системе электроснабжения.
Отключение электроэнергии затронуло по меньшей мере 48 млн жителей.
BBC сообщает, что отключение электричества произошло также в некоторых районах Бразилии и Парагвая.
Аргентинские СМИ сообщили, что массовый блэкаут произошел после 07:00 по местному времени, в результате чего было остановлено движение поездов.