Аргентина и Уругвай полностью обесточены Вчера, 14:36 Цей матеріал також доступний українською infobae/Twitter Отключение электричества произошло в Аргентине и Уругвае infobae/Twitter

В воскресенье, 16 июня, во всей Аргентине и Уругвае произошло массовое отключение электроэнергии.

Согласно сообщению энергокомпании Edesur, Аргентина и Уругвай остались без электричества из-за сбоя в системе электроснабжения.

Отключение электроэнергии затронуло по меньшей мере 48 млн жителей.

BBC сообщает, что отключение электричества произошло также в некоторых районах Бразилии и Парагвая.

Аргентинские СМИ сообщили, что массовый блэкаут произошел после 07:00 по местному времени, в результате чего было остановлено движение поездов.

