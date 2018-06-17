Анджелина Джоли посетила Мосул

Американская актриса и посол доброй воли управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН Анджелина Джоли посетила иракский город Мосул.
Во время посещения бывшей столицы Исламского государства актриса пообщалась с местными жителями, которым помогает комитет ООН.
10 июля 2017 года премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади официально поздравил войска с освобождением города Мосул от боевиков ИГИЛ.
Накануне иракские войска восстановили контроль над старым городом в Мосуле - последним бастионом ИГИЛ в западной части города.
Комментарии
Правила комментирования