17 июня 2018, воскресенье

Анджелина Джоли посетила Мосул

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Анджелина Джоли приехала в Ирак

Анджелина Джоли приехала в Ирак

Американская актриса и посол доброй воли управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН Анджелина Джоли посетила иракский город Мосул.

Во время посещения бывшей столицы Исламского государства актриса пообщалась с местными жителями, которым помогает комитет ООН.

10 июля 2017 года премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади официально поздравил войска с освобождением города Мосул от боевиков ИГИЛ.

Накануне иракские войска восстановили контроль над старым городом в Мосуле - последним бастионом ИГИЛ в западной части города.

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