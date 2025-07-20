Умер саудовский «спящий принц», который провел 20 лет в коме

Саудовский принц Аль-Валид бин Халид Аль-Сауд, проведший более двух десятилетий в коме после автомобильной аварии в Лондоне, скончался в возрасте 36 лет.

Об этом сообщает New York Post.

Принц получил кровоизлияние в мозг и внутреннее кровотечение в результате аварии в 2005 году, когда ему было 15 лет.

Широко известный как «спящий принц», он находился на аппарате искусственной вентиляции легких в больнице — но так и не пришел в сознание.

Принц Аль-Валид был старшим сыном принца Халеда бин Талала Аль Сауда, который подтвердил его смерть на платформе X.

«С верой в Аллаха, Его волю и предопределение, и с глубокой печалью и скорбью мы оплакиваем нашего любимого сына: принца Аль-Валида бин Халеда бин Талала бин Абдулазиза Аль Сауда, — заявил он. — Да помилует его Аллах. Сегодня он ушел в вечность».

Принц Аль-Валид учился в военном колледже в Лондоне, когда попал в автокатастрофу.

После аварии его перевезли в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд, где он с тех пор находился в коме.

Отец принца Аль-Валида не терял надежды, что сын выздоровеет.

Он оставался рядом и принимал активное участие в уходе за ним, решительно отвергая призывы отключить аппараты жизнеобеспечения.

После сообщения о смерти хэштег «спящий принц» широко разошелся в соцсетях, тысячи людей выражают соболезнования.