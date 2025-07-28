Представители ВВС США в частных разговорах с NYT признают, что оплачивают реконструкцию катарского лайнера для Трампа — за деньги, предназначенные на модернизацию ядерного арсенала (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Чтобы скрыть расходы на ремонт и модификацию самолета Boeing 747−8 , подаренного властями Катаром президенту Трампу, руководство ВВС США, видимо, взяли деньги из программы модернизации ядерного оружия, которая превышает бюджет и отстает от графика.

Об этом 28 июля сообщает газета The New York Times со ссылкой на собственные источники.

«Даже по вашингтонским меркам, где „черные бюджеты“ часто используются как повод, чтобы не раскрывать стоимость устаревших шпионских спутников и роскошных новогодних вечеринок, методы, используемые для сокрытия стоимости любимого проекта Трампа — ремонта „бесплатного“ самолета Air Force One из Катара — являются весьма изобретательными», — пишет издание.

По информации NYT, видимо, поэтому, никто из представителей власти США не хочет обсуждать загадочный перевод средств в размере $934 млн для одного из самых перерасходующих бюджет и выходящих из-под контроля проектов Пентагона — модернизации наземного ядерного арсенала США.

В последние недели следователи бюджетного Конгресса пришли к выводу, что данная сумма, внесенная в малоизвестный документ Пентагона, отправленный для визирования в Капитолий как «перевод» на неназванный секретный проект, почти наверняка включает в себя ремонт нового, украшенного золотом самолета Air Force One. Есть информация, что президент Трамп отчаянно хочет поднять его в воздух до окончания своего втоого срока.

«Неясно, будет ли весь перевод средств направлен на полную модернизацию нового Air Force One, но представители ВВС в частном порядке признают, что для этого сложного проекта будут использованы средства, предназначенные для модернизации ядерного оружия», — пишет издание.

Представители ВВС CША в частных разговорах с NYT признают, что оплачивают реконструкцию катарского лайнера — за счёт денег, переведенных из программы Sentinel, которая значительно превышает бюджет и отстаёт от графика.

«Эта программа названа в честь ракеты, лежащей в основе многолетних усилий Вашингтона по восстановлению устаревшей американской системы наземного базирования ядерных ракет», — пишет издание.

Первоначально проект был представлен Конгрессу как программа стоимостью $77,7 млрд. Предполагалось заменить все 400 ракет Minuteman III, включая пусковые установки и средства связи — способные выдерживать как ядерные, так и кибератаки.

К моменту возвращения Трампа на пост президента США эта сумма выросла на 81% — до 140 млрд долларов — и ее бюджет продолжает расти.

Как сообщала газета The Washington Post, несколько недель назад министр обороны Катара и глава Пентагона Пит Хегсет подписали окончательный меморандум, открыв путь для скорого начала реконструкции лайнера на объекте в Техасе, известном своими секретными технологическими проектами.

«Самолет Трампа, вероятно, не будет летать долго: на выполнение работ уйдет год или два, а затем подарок Катара — усовершенствованный с помощью новейших технологий связи и защиты в полете — будет передан в еще не созданную президентскую библиотеку Трампа после того, как он покинет свой пост в 2029 году», — пишет NYT.

В мае 2025 года правительство Катара предложило передать США Boeing 747−8, стоимостью около $400 млн — в качестве «подарка» для использования президентом Трампом в качестве Air Force One. Самолет, ранее принадлежавший катарской королевской семье, в СМИ называли летающим дворцом — из-за интерьера, включающего спальни, офисы и просторные салоны.

Предложение вызвало бурную реакцию из-за возможного нарушения Конституции США, в частности пункта о запрете на получение подарков от иностранных государств без одобрения Конгресса (Emoluments Clause).

Критики, включая представителей демократов в Конгрессе и некоторых республиканцев, назвали это «взяткой» и выразили обеспокоенность тем, что самолёт может быть передан в президентскую библиотеку Трампа после окончания его срока — и это может быть воспринято как личная выгода.

В свою очередь, премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани заявил, что роскошный самолет Boeing 747−8 для президента США Дональда Трампа «не будет» взяткой.

Самолёт, сейчас находящийся в Сан-Антонио (Техас), требует полной перестройки для соответствия строгим требованиям Air Force One, включая защищённые системы связи, противоракетную оборону и возможность дозаправки в воздухе.

«Модернизация этого самолета, вероятно, будет стоить менее $400 млн», — заявил министр ВВС США Трой Майнк во время слушаний в Конгрессе.

Как сообщала газета Washington Post, по состоянию на июль 2025 года, соглашение между США и Катаром всё ещё не финализировано. Юридические команды обеих сторон работают над меморандумом о взаимопонимании, уточняя, что инициатива исходила от США и что Катар не несёт ответственности за дальнейшую судьбу самолёта.