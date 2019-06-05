Семь миллиардов желаний на одну планету. 5 июня проходит День окружающей среды Вчера, 11:18 Цей матеріал також доступний українською Robin/Flickr ООН призывает людей пересмотреть свое отношение к окружающей среде Robin/Flickr

В среду, 5 июня, во всем мире проходит Всемирный день окружающий среды, чтобы напомнить людям о необходимости беречь планету.

Всемирный день окружающей среды отмечается ежегодно во всём мире 5 июня и был провозглашен на 27 сессии Генеральной Ассамблеи ООН от 15 декабря 1972 года.

Дата выбрана, так как в этот день начала работу Стокгольмская конференция по проблемам окружающей среды в 1972 году.

В своей резолюции Генеральная Ассамблея призывает государства и организации системы ООН ежегодно в этот день проводить мероприятия, подтверждающие их стремление к сохранению и улучшению окружающей среды.

В 2019 году принимающей страной Всемирного дня окружающей среды станет Китай, основной темой станет проблема загрязнения воздуха.

Организаторы хотят побудить людей пересмотреть свой образ жизни и сознательно подойти к вопросам потребления, для того чтобы уменьшить коллективную нагрузку человечества на естественные ресурсы планеты.



