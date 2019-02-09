39 человек умерли от отравления алкоголем в Индии
39 человек погибли, еще более 20 оказались в больнице после отравления самодельным алкоголем на севере Индии.
Об этом сообщает The Guardian.
По словам старшего сотрудника полиции Ашока Кумара, произошло два смертельных инцидента: один – в штате Уттар-Прадеш, где погибли 26 человек, второй, унесший 13 жизней, – в соседнем штате Уттаракханд.
Алкоголь содержал токсичный метанол.
Полиция уже задержала восьмерых подозреваемых. Власти двух штатов временно отстранили от службы 35 чиновников, среди них 12 полицейских.
Случаи отравления алкоголем в Индии – не редкость, поскольку многие не могут позволить себе лицензированные напитки. В нелегальное спиртное часто добавляют химикаты, например пестициды, якобы для улучшения потенции.