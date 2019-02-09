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39 человек умерли от отравления алкоголем в Индии

Сегодня, 09:40
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EPA

Алкоголь содержал токсичный метанол

39 человек погибли, еще более 20 оказались в больнице после отравления самодельным алкоголем на севере Индии.

Об этом сообщает The Guardian.

По словам старшего сотрудника полиции Ашока Кумара, произошло два смертельных инцидента: один – в штате Уттар-Прадеш, где погибли 26 человек, второй, унесший 13 жизней, – в соседнем штате Уттаракханд.

Алкоголь содержал токсичный метанол.

Полиция уже задержала восьмерых подозреваемых. Власти двух штатов временно отстранили от службы 35 чиновников, среди них 12 полицейских.

Случаи отравления алкоголем в Индии – не редкость, поскольку многие не могут позволить себе лицензированные напитки. В нелегальное спиртное часто добавляют химикаты, например пестициды, якобы для улучшения потенции.

Теги:   Отравление людей Алкоголь Индия

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