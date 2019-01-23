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3 марта пройдут досрочные выборы мэра Гданьска

23 января, 02:38
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ЕРА

Иллюстрационное фото

Руководитель канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик сообщил о том, что 3 марта пройдут досрочные выборы мэра Гданьска.

Досрочные выборы пройдут в связи с гибелью бывшего руководителя города Павела Адамовича.

"Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подписал распоряжение: выборы в Гданьске состоятся 3 марта 2019 года", - заявил Дворчик.

Мэра польского города Гданьска Павла Адамовича ударили ножом 13 января во время мероприятия по сбору средств, организованного Большим оркестром Рождественской благотворительности. Его госпитализировали в очень тяжелом состоянии с колото-резаными ранами сердца, диафрагмы и брюшной полости.

Нападавшего задержали. Это 27-летний житель Гданьска, который отбывал наказание за преступление "против жизни и здоровья". Он заявил, что его незаконно осудили по указанию партии Адамовича.

14 января Адамович умер в больнице. Согласно выводам судмедэкспертов, непосредственной причиной смерти стал геморрагический шок.

В Гданське прощаются с мэром Павлом Адамовичем

В Гданьске тысячи жителей пришли на церемонию прощания с мэром Павлом Адамовичем 18 января 2019 года

ЕРА

Теги:   Местные выборы Гданьск Польша

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