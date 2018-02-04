26 человек вырезали в одной из деревень Конго

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ДР Конго

ДР Конго

По меньшей мере 26 человек были убиты в субботу, 3 февраля, в результате межэтнического конфликта на востоке Демократической Республики Конго, сообщает Синьхуа.

Столкновение произошло между народностями хема и ленду в провинции Итури. Группа людей напала на деревню, в которой проживали хема. Были сожжены несколько домов.

Итурийский конфликт между хема и ленду продолжается с 1990-х годов. Его разогрел геноцид в Руанде, когда хема встали на сторону хуту, а ленду - на сторону тутси.

Одна из самых жестоких вспышек этого конфликта произошла 3 апреля 2003 года, когда боевики ленду за три часа убили 966 гражданских хема.

С марта по июнь 2017 года в ДР Конго были убиты 250 человек, четверть из которых – дети, согласно докладу ООН.

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