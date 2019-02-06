2018 год стал четвертым самым теплым за историю наблюдений Сегодня, 18:44 309 Цей матеріал також доступний українською NASA's Scientific Visualization Studio Последние пять лет были одними из самых жарких NASA's Scientific Visualization Studio

2018 год стал четвертым самым теплым годом за всю историю метеорологических наблюдений.

Согласно докладу NASA и Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), средняя мировая температура в 2018 году была на 1,42 градуса по Фаренгейту (приблизительно 0,79 °C) выше среднегодовых величин в ХХ веке.

Средняя температура на поверхности моря была на 1,19 градуса по Фаренгейту (0,66 °C) выше среднегодовой, в то время как температура поверхности суши была выше на 2,02 градуса (1,12°C).

Это означает, что среднемировые температуры в 2018 году были одними из самых высоких, начиная с 1880 года. Прошедший год занял четвертое место - после 2016 года (самый теплый), 2015 года (второе место) и 2017 года (третье место).

"2018 год - снова чрезвычайно теплый год на фоне долгосрочной тенденции глобального потепления", - заявил Гэвин Шмидт, директор Института космических исследований NASA имени Годдарда.

Ежегодный доклад NASA и NOAA подтверждает выводы Berkley Earth и Европейской службы по вопросам изменения климата программы Copernicus, согласно которым, 2018 год был четвертым самым теплым за всю историю наблюдений.