2018 год стал четвертым самым теплым за историю наблюдений
2018 год стал четвертым самым теплым годом за
всю историю метеорологических наблюдений.
Согласно докладу NASA и Национального
управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), средняя мировая
температура в 2018 году была на 1,42 градуса по Фаренгейту (приблизительно 0,79 °C) выше
Средняя температура на поверхности
моря была на 1,19 градуса по Фаренгейту (0,66 °C) выше среднегодовой, в то
время как температура поверхности суши была выше на 2,02 градуса (1,12°C).
Это означает, что среднемировые температуры в
2018 году были одними из самых высоких, начиная с 1880 года. Прошедший год
занял четвертое место - после 2016 года (самый теплый), 2015 года (второе место)
и 2017 года (третье место).
"2018 год - снова чрезвычайно теплый год
на фоне долгосрочной тенденции глобального потепления", - заявил Гэвин
Шмидт, директор Института космических исследований NASA имени
Годдарда.
Ежегодный доклад NASA и NOAA подтверждает
выводы Berkley Earth и Европейской службы по вопросам изменения
климата программы Copernicus, согласно которым, 2018 год был четвертым
самым теплым за всю историю наблюдений.