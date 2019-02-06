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2018 год стал четвертым самым теплым за историю наблюдений

Сегодня, 18:44
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NASA's Scientific Visualization Studio

Последние пять лет были одними из самых жарких

2018 год стал четвертым самым теплым годом за всю историю метеорологических наблюдений.

Согласно докладу NASA и Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), средняя мировая температура в 2018 году была на 1,42 градуса по Фаренгейту (приблизительно 0,79 °C) выше среднегодовых величин в ХХ веке.

Средняя температура на поверхности моря была на 1,19 градуса по Фаренгейту (0,66 °C) выше среднегодовой, в то время как температура поверхности суши была выше на 2,02 градуса (1,12°C).

Это означает, что среднемировые температуры в 2018 году были одними из самых высоких, начиная с 1880 года. Прошедший год занял четвертое место - после 2016 года (самый теплый), 2015 года (второе место) и 2017 года (третье место).

"2018 год - снова чрезвычайно теплый год на фоне долгосрочной тенденции глобального потепления", - заявил Гэвин Шмидт, директор Института космических исследований NASA имени Годдарда.

Ежегодный доклад NASA и NOAA подтверждает выводы Berkley Earth и Европейской службы по вопросам изменения климата программы Copernicus, согласно которым, 2018 год был четвертым самым теплым за всю историю наблюдений.

Теги:   Глобальное потепление НАСА

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