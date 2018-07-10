В ЮАР разбился пассажирский авиалайнер

В ЮАР в районе аэропорта Уондербум в Претории разбился пассажирский авиалайнер.
Как сообщает TimesLIVE, пострадали не менее 20 человек, один из пассажиров в критическом состоянии. Пострадавших эвакуировали с места катастрофы на вертолетах медицинской службы, информации о погибших нет.
По данным местных СМИ, катастрофа могла произойти во время захода самолета на посадку.
Plane crashes next to Moloto Road in Pretoria East https://t.co/fmZMtVeoOd #ArriveAlive #PlaneCrash @firstgroup_FRT pic.twitter.com/iqvqSr4n7k— Arrive Alive (@_ArriveAlive) 10 июля 2018 г.
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