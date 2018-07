В ЮАР разбился пассажирский авиалайнер

В ЮАР в районе аэропорта Уондербум в Претории разбился пассажирский авиалайнер.

Как сообщает TimesLIVE, пострадали не менее 20 человек, один из пассажиров в критическом состоянии. Пострадавших эвакуировали с места катастрофы на вертолетах медицинской службы, информации о погибших нет.

По данным местных СМИ, катастрофа могла произойти во время захода самолета на посадку.

Plane crashes next to Moloto Road in Pretoria East https://t.co/fmZMtVeoOd #ArriveAlive #PlaneCrash @firstgroup_FRT pic.twitter.com/iqvqSr4n7k