10 июля 2018, вторник

В ЮАР разбился пассажирский авиалайнер

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Катастрофа произошла в районе Претории
@_ArriveAlive

Катастрофа произошла в районе Претории

В ЮАР в районе аэропорта Уондербум в Претории разбился пассажирский авиалайнер.

Как сообщает TimesLIVE, пострадали не менее 20 человек, один из пассажиров в критическом состоянии. Пострадавших эвакуировали с места катастрофы на вертолетах медицинской службы, информации о погибших нет. 

По данным местных СМИ, катастрофа могла произойти во время захода самолета на посадку.

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