21 июня 2018, четверг

В Алжире заблокировали интернет на время проведения выпускных экзаменов

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Власти Алжира решили бороться с утечкой данных во время экзаменов
Фото: Pixabay

Власти Алжира решили бороться с утечкой данных во время экзаменов

В Алжире заблокировали доступ к интернету на время проведения выпускных экзаменов в школе.

Как сообщает ВВС, выпускные экзамены проходят с 20 по 25 июня. Интернет решили отключать за час до начала экзамена и блокировать доступ во время процесса.

Такое решение было принято, чтобы избежать списывания и утечки данных.

На время экзаменационного периода также заблокировали доступ в Facebook.

Кроме того, все электронные устройства с доступом в Сеть запретили в двух тысячах экзаменационных залов. Перед входом установили металлические детекторы, а на месте проведения экзаменов – камеры видеонаблюдения.

Отмечается, что в 2016 году до начала экзаменов в Сеть попали вопросы тестов. После этого власти потребовали от интернет-провайдеров прекратить доступ к социальным сетям и другим сайтам, однако это не привело к ожидаемым результатам.

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